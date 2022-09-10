Масалитин — о матче ЦСКА – «Краснодар»: «Ожидаю хорошего футбола»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался в преддверии матча 9-го тура РПЛ между «красно-синими» и «Краснодаром».

«Ожидаю хорошего футбола. Обе команды не закрываются и не играют от обороны, а ищут счастья в атаке. Жду результативного матча», — заявил Масалитин «Чемпионату».

ЦСКА встретится с «Краснодаром» сегодня, 10 сентября, в рамках 9-го тура чемпионата России, начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени. За прямой текстовой трансляцией игры вы можете следить на портале LiveResult.Ru.

Отметим, что «армейцы» и «быки» имеют по 17 набранных очков после восьми матчей и располагаются на второй и третьей строчке в турнирной таблице соответственно.