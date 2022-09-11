Сорокин оценил работу судей в матче ЦСКА – «Краснодар»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин прокомментировал судейство в матче 9-го тура РПЛ против ЦСКА (1:4). Напомним, что в ворота «быков» было назначено три одиннадцатиметровых удара.

«Все три пенальти в наши ворота законные и по делу. ВАР посмотрели. Самое важное, что мы не наиграли на победу, выглядели плохо», — приводит слова Сорокина «Чемпионат».

«Краснодар» в гостях уступил ЦСКА со счетом 1:4 в рамках 9-го тура Российской премьер-лиги.

«Красно-синие» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков, а «быки» расположились на третьей строчке, отставая на три зачетных балла от ЦСКА.