Пономарёв о матче ЦСКА: «Надо с игры забивать»

В девятом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА принимал в домашнем матче «Краснодар» и крупно победил - 4:1. Экс-футболист московского клуба Владимир Пономарев похвалил команду за игру, однако пожурил ее за то, что голы забивались в основном лишь с пенальти.

- Отличная игра! Лучше бы забивали с игры! Было много возможностей. Три пенальти — не очень хорошо. А так игра получилась. Сильные ребята! - цитирует Пономарёва издание «Спорт-экспресс».

В следующем, десятом туре российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА сыграет в номинально выездном матче с московским «Торпедо».