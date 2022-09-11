Роша рассказал об адаптации в ЦСКА

Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о том, как проходит его адаптация в России.

«Адаптация в Москве? Можно сказать, что процесс адаптации для меня закончен, и я готов полностью сконцентрироваться на работе», — приводит слова Роши официальный телеграм-канал московского клуба.

Игрок отметил, что перешел в ЦСКА за трофеями, он очень счастлив находиться здесь и готов делать все для достижения побед.

Напомним, 27-летний Роша пополнил состав «армейцев» в начале сентября этого года, а в матче 9-го тура чемпионата России успешно дебютировал в игре с «Краснодаром» (4:1), проведя на поле 90 минут.