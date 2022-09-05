Зделар признался, что будет рад стать капитаном ЦСКА после Акинфеева

Новичок ЦСКА Саша Зделар высказался о вратаре и капитане «армейской» команды Игоре Акинфееве.

Сербский футболист признался, что очень горд выступать в одной команде с Акинфеевым, но о возможности самому в будущем стать капитаном ЦСКА, он пока не думает.

«После Акинфеева будет тяжело выбрать кого-то нового. Игорь не просто капитан, он и есть этот клуб. Я горжусь тем, что играю рядом с ним. И, конечно, буду счастлив, если человеком, который будет капитаном после Акинфеева, окажусь я, но сейчас не время об этом думать», — цитирует Зделара Sport24.

Напомним, Зделар перешёл в ЦСКА из белградского «Партизана» летом нынешнего года. Всего в составе «армейцев» 27-летний полузащитник провёл семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.