Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром».

- Как вам игра против «Краснодара»?

- Сегодня обе команды показали хороший футбол. В первом тайме острее действовали «армейцы» – почти все доводили до логического конца, имели хорошие комбинации. Забили, правда, с двух пенальти. Во втором тайме хозяева решили играть на контратаках. Отдали инициативу. Пока выходили из раздевалки – получили мяч в свои ворота. Очень хорошо в том моменте пробил Рамирес – вложился в удар. А Акинфеев проморгал этот удар и не сумел выручить. Потом гости продолжали давить, а ЦСКА делал ставку на контратаки. Все решил третий пенальти. У «Краснодара» просто уже не было сил претендовать на что-то большее. А хозяева довели матч до логического конца.

- По игре ЦСКА нет вопросов?

- Есть как положительные моменты, так и отрицательные, которые надо исправлять.

- Например?

- Кордоба хорошо потоптал Дивеева и Рошу – не давал им спуску. В середине поля в организации игры не преуспели Зделар и Мендес. Когда во втором тайме «Краснодар» взял инициативу в свои руки, надо было переламывать момент, забирать мяч, контролировать его. А Зделар – домосед: у него передачи идут назад и поперек поля. Мендес тоже не преуспел в этой игре. Он не оказывал поддержки нападающим, и движения мяча вперед у него было мало.

- За ЦСКА дебютировал Роша. Как вам его игра?

- Ни хорошо, ни плохо. Кордобу он не выключал, постоянно давал принимать мяч. Соперник его переигрывал. Но для первого матча можно сказать, что сыграл хорошо.

- Ни один из трех пенальти не вызвал у вас вопросы?

- Только если первый. Чалов уже подгибал опорную ногу – искал контакт. Но нарушение было. Остальные моменты споры вообще не вызывали.

- Чалова признали лучшим игроком. Согласны с выбором?

- Не скажу, что согласен. Но он был заряжен. Даже в моменте с первым пенальти было видно, что он ждал эту передачу. Когда он так остро открывается, видна заряженность. Но не могу сказать, что сегодня он был лидером на поле. У ЦСКА сегодня никто не выпадал, но и никто не выделялся. Карраскаль провел не лучшую игру, остальные играли ровно. Мы знаем, что ребята могут и лучше. Счет получился крупным, но по игре не скажешь, что «армейцы» просто разорвали соперника. Если бы в каких-то моментах «Краснодару» больше повезло, то матч сложился бы по-другому.

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- То есть, гости вам тоже понравились?

- Да. Они не отходили назад. А во втором тайме вообще начали давить «армейцев». Хозяева отдали инициативу, пропустили быстрый мяч, сели глубоко назад, уже не первую игру. И создали этим себе проблемы. Потом третий пенальти снял все вопросы, и команда стала спокойно играть на контратаках.

- Чалов забил пятидесятый гол за ЦСКА. Как оцените такое достижение?

- Это хорошо. Нападающему всегда нужны голы. Мы знаем, что Чалов может забивать, когда настроен, когда полностью отдается игре и грамотно открывается. Тем более, когда его снабжают мячами. Сколько было сегодня моментов, когда он чуть не добежал, не смог принять. Если будет острее играть, обретет уверенность, то будет больше забивать. Ему не надо останавливаться. Теперь пусть ставит планку в сто голов за ЦСКА.

Елена Григорьевская