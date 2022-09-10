Зделар: «Пенальти все были чистые»

В девятом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА принимал в домашнем матче «Краснодар» и крупно победил - 4:1. Полузащитник московского клуба Саша Зделар считает, что судейство в матче было корректным, и все свои пенальти ЦСКА заработал по делу.

- Я думаю, что все три пенальти - чистые. Было просмотрено на VAR, судья смотрел видео, вот что я могу сказать. Но я не знаю, почему мы должны комментировать это, ведь мы играли хорошо, нам нужно продолжать также играть, - цитирует Зделара новостное агентство ТАСС.

В следующем, десятом туре российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА сыграет в номинально выездном матче с московским «Торпедо».