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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев назвал главного конкурента «Зенита»

 
11 Сентября 2022 • 09:26 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Краснодар
окончен

Экс-игрок московского ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением о шансах «армейцев» побороться с петербургским «Зенитом» за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«С «Зенитом» будет непросто соперничать. Тем не менее ЦСКА стабилен, играет без спадов. Пока именно ЦСКА можно считать главным конкурентом «Зенита», - приводит слова Корнеева «Спорт-экспресс».

В рамках девятого тура чемпионата России подопечные Владимира Федотова разгромно победили «Краснодар» со счетом 4:1. Благодаря этому успеху ЦСКА догнал лидирующий «Зенит», но у питерцев есть матч в запасе против «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Игорь Корнеев
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