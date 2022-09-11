Корнеев назвал главного конкурента «Зенита»

Экс-игрок московского ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением о шансах «армейцев» побороться с петербургским «Зенитом» за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«С «Зенитом» будет непросто соперничать. Тем не менее ЦСКА стабилен, играет без спадов. Пока именно ЦСКА можно считать главным конкурентом «Зенита», - приводит слова Корнеева «Спорт-экспресс».

В рамках девятого тура чемпионата России подопечные Владимира Федотова разгромно победили «Краснодар» со счетом 4:1. Благодаря этому успеху ЦСКА догнал лидирующий «Зенит», но у питерцев есть матч в запасе против «Оренбурга».