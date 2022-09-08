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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хашиг анонсировал новые трансферы «Краснодара»

 
08 Сентября 2022 • 13:58 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
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10.09 17:30

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг не стал исключать возможного усиления состава команды в последние дни трансферного окна.

«Будут ли ещё трансферы? Я говорю — читайте наши соцсети, всё будет», — приводит слова Хашига «РБ Спорт».

Напомним, что самой дорогой покупкой клуба в летнее трансферное окно стал сербский полузащитник Михайло Баняц, за которого пришлось заплатить стоил 1,6 миллиона евро.

После восьми туров текущего розыгрыша РПЛ «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 17 набранных очков. Свой следующий матч «быки» проведут 10 сентября против ЦСКА. Игра начнётся в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Хашиг Трансферы футбола - лето 2022 Михайло Баняц
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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