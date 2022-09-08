Хашиг анонсировал новые трансферы «Краснодара»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг не стал исключать возможного усиления состава команды в последние дни трансферного окна.

«Будут ли ещё трансферы? Я говорю — читайте наши соцсети, всё будет», — приводит слова Хашига «РБ Спорт».

Напомним, что самой дорогой покупкой клуба в летнее трансферное окно стал сербский полузащитник Михайло Баняц, за которого пришлось заплатить стоил 1,6 миллиона евро.

После восьми туров текущего розыгрыша РПЛ «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 17 набранных очков. Свой следующий матч «быки» проведут 10 сентября против ЦСКА. Игра начнётся в 17:30 по московскому времени.