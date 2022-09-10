Игнатьев: «Армейцы были гораздо быстрее»

В девятом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский ЦСКА принимал в домашнем матче «Краснодар» и крупно победил - 4:1. Борис Игнатьев, традиционно внимательно следящий за матчами московских клубов, считает, что ЦСКА победил заслуженно, прежде всего за счет мобильности и скорости на поле.

- Армейцы были гораздо быстрее и хорошо комбинировали, была заданность на атаку, ЦСКА быстрее подходил к штрафной площади. И, конечно, надо сказать, что оборона «Краснодара» явно уступала обороне соперника. ЦСКА практически не давал оппоненту ничего сделать у своих ворот, - цитирует Игнатьева Rusfootball.info.

В следующем, десятом туре российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА сыграет в номинально выездном матче с московским «Торпедо».