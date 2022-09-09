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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Акинфеев: «Пока что не собираюсь учиться на тренерскую лицензию»

 
09 Сентября 2022 • 15:36 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
1 1.72 X 3.90 2 4.60
10.09 17:30

Страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев высказался по поводу возможной тренерской работы в будущем.  

«Не знаю, что будет дальше, но на тренерскую лицензию учиться я пока что не собираюсь и не хочу. Мне хочется отдохнуть какое-то время от футбола. А потом уже будет понятно, захочу ли я этим заниматься или нет», - высказался Акинфеев в программе «Коммент.Шоу», которая выходит на YouTube.

В настоящий момент ЦСКА готовится к матчу девятого тура чемпионата России против «Краснодара». Команды сойдутся на футбольном поле в субботу, 10 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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