​Акинфеев: «Пока что не собираюсь учиться на тренерскую лицензию»

Страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев высказался по поводу возможной тренерской работы в будущем.

«Не знаю, что будет дальше, но на тренерскую лицензию учиться я пока что не собираюсь и не хочу. Мне хочется отдохнуть какое-то время от футбола. А потом уже будет понятно, захочу ли я этим заниматься или нет», - высказался Акинфеев в программе «Коммент.Шоу», которая выходит на YouTube.

В настоящий момент ЦСКА готовится к матчу девятого тура чемпионата России против «Краснодара». Команды сойдутся на футбольном поле в субботу, 10 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.