Агент: «Сафонов может уехать в любой топ-клуб, он перерос РПЛ»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов может спокойно заиграть в европейском клубе. Об этом в интервью изданию «Чемпионат» заявил футбольный агент Тимур Гурцкая.

«Сафонов - нереальный топ. Матвей может уехать в любой топ-клуб из любой лиги. Он перерос РПЛ, мне обидно, что он здесь», - сказал Гурцкая.

Сафонов является основным голкипером «Краснодара» и национальной сборной России. В нынешнем сезоне Премьер-лиги Матвей провел девять поединков, в которых три раза отстоял на ноль. Его трудовой договор с «быками» рассчитан до середины 2023 года.

Краснодарский клуб набрал 17 очков и занимает четвертое место в таблице РПЛ.