Масалитин считает, что Чалов заслужил вызов в сборную

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о попадании нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в расширенный список сборной России на сентябрьский сбор.

По мнению ветерана, 24-летний футболист своей игрой заслужил попадание в состав национальной команды. Также Масалитин отметил, что Чалов обладает резервом для последующего роста.

«На сегодняшний день Чалов показывает достойную игру, и Карпин ему ответил вызовом в сборную. Теперь он посмотрит, впишется ли Фёдор в его схему», — цитирует Масалитина Metaratings.

В текущем сезоне нападающий провёл в составе ЦСКА восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, 24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч против Киргизии, а в ноябре встретится с Ираном.