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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин считает, что Чалов заслужил вызов в сборную

 
08 Сентября 2022 • 10:11 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
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10.09 17:30

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о попадании нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в расширенный список сборной России на сентябрьский сбор.

По мнению ветерана, 24-летний футболист своей игрой заслужил попадание в состав национальной команды. Также Масалитин отметил, что Чалов обладает резервом для последующего роста.

«На сегодняшний день Чалов показывает достойную игру, и Карпин ему ответил вызовом в сборную. Теперь он посмотрит, впишется ли Фёдор в его схему», — цитирует Масалитина Metaratings.

В текущем сезоне нападающий провёл в составе ЦСКА восемь матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, 24 сентября сборная России проведёт товарищеский матч против Киргизии, а в ноябре встретится с Ираном.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная России Валерий Масалитин Фёдор Чалов
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