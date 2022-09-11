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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В ЦСКА высказались о борьбе с «Зенитом» за чемпионство

 
11 Сентября 2022 • 06:57 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Краснодар
окончен

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов после очередной победы в чемпионате России высказался относительно борьбы с петербургским «Зенитом» за золотые медали Премьер-лиги.

«Не смотрим так стратегически далеко. Надо доказывать делом. Есть куда расти и развиваться команде, чтобы участвовать в борьбе за медали», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

В рамках девятого тура Премьер-лиги «армейцы» на своем поле принимали «Краснодар» и победили с разгромным счетом 4:1. После этого матча ЦСКА догнал в турнирной таблице петербургский «Зенит», однако у действующего чемпиона есть игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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