В ЦСКА высказались о борьбе с «Зенитом» за чемпионство

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов после очередной победы в чемпионате России высказался относительно борьбы с петербургским «Зенитом» за золотые медали Премьер-лиги.

«Не смотрим так стратегически далеко. Надо доказывать делом. Есть куда расти и развиваться команде, чтобы участвовать в борьбе за медали», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

В рамках девятого тура Премьер-лиги «армейцы» на своем поле принимали «Краснодар» и победили с разгромным счетом 4:1. После этого матча ЦСКА догнал в турнирной таблице петербургский «Зенит», однако у действующего чемпиона есть игра в запасе.