Экс-тренер ЦСКА Костылёв: Мне не нравится, что Федотов слишком увлекается легионерами

Экс-наставник ЦСКА Геннадий Костылёв поделился мнением о присутствии большого количества легионеров в составе «армейцев» в игре с «Краснодаром» (4:1).

«Федотов слишком увлекается легионерами. Но я думаю, что ему поставили задачу — занять достойное место, поэтому он обречен на это», — цитирует Костылёва «РБ Спорт».

Эксперт считает, что легионеры ЦСКА сильно не превосходят российских игроков по качеству, поэтому такая ситуация ему не нравится. Эти легионеры могут уехать в любой момент, добавил бывший тренер.

Отметим, что в матче 9-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (4:1) в стартовом составе «армейцев» появилось лишь три российских футболиста.