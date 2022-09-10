Федотов: «Зайнутдинов адаптировался моментально»

Новый наставник московского ЦСКА Владимир Федотов произвел некоторые перестановки в игровой схеме команды по отношению к своим предшественникам. Он прокомментировал, как иные футболисты адаптировались к переменам. Федотову понравилось, как это произошло с Бактияром Зайнутдиновым.

- Бактиёр адаптировался к новой позиции моментально, у него и выбора другого не было. Баха очень дисциплинированный, неуступчивый, хорошо играет в единоборствах. Он не даёт себя обыгрывать в обороне и ещё участвует в атакующих действиях, - цитирует Федотова Metaratings.ru.

После восьми туров российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, сегодня команде предстоит домашний матч с «Краснодаром».