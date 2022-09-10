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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов: «Зайнутдинов адаптировался моментально»

 
10 Сентября 2022 • 03:17 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
1 1.65 X 4.10 2 5.00
Через 13 ч. 24 мин.

Новый наставник московского ЦСКА Владимир Федотов произвел некоторые перестановки в игровой схеме команды по отношению к своим предшественникам. Он прокомментировал, как иные футболисты адаптировались к переменам. Федотову понравилось, как это произошло с Бактияром Зайнутдиновым.

- Бактиёр адаптировался к новой позиции моментально, у него и выбора другого не было. Баха очень дисциплинированный, неуступчивый, хорошо играет в единоборствах. Он не даёт себя обыгрывать в обороне и ещё участвует в атакующих действиях, - цитирует Федотова Metaratings.ru.

После восьми туров российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, сегодня команде предстоит домашний матч с «Краснодаром».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Бактиёр Зайнутдинов
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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