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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой назвал фаворита матча ЦСКА - «Краснодар»

 
09 Сентября 2022 • 11:44 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
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10.09 17:30

Экс-игрок сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о поединке между московским ЦСКА и «Краснодаром» в рамках девятого тура Премьер-лиги.

«Фаворит - ЦСКА. По простой причине - играет дома. У ЦСКА состав посильнее, поэтому для меня москвичи являются небольшими фаворитами», - передает слова Мостового Betonmobile.ru.

«Армейцы» примут краснодарский коллектив на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 10 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

По итогам восьми туров ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице, а «Краснодар» располагается на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Александр Мостовой
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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