Мостовой назвал фаворита матча ЦСКА - «Краснодар»

Экс-игрок сборной России, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о поединке между московским ЦСКА и «Краснодаром» в рамках девятого тура Премьер-лиги.

«Фаворит - ЦСКА. По простой причине - играет дома. У ЦСКА состав посильнее, поэтому для меня москвичи являются небольшими фаворитами», - передает слова Мостового Betonmobile.ru.

«Армейцы» примут краснодарский коллектив на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 10 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

По итогам восьми туров ЦСКА идет на втором месте в турнирной таблице, а «Краснодар» располагается на третьей строчке.