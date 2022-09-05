​ЦСКА отзаявил Мухина

ЦСКА отзаявил полузащитника Максима Мухина. Информация размещена на официальном сайте Российской премьер-лиги в соответствующем разделе.

В то же время телеграм-канал «Инсайды от Карпа» сообщает, что «армейцы» просто собираются заявить Мухина по другому списку, как молодого футболиста.

20-летний Максим Мухин в сезоне 2022/2023 провёл за ЦСКА восемь матчей. Голов хавбек не забивал.

ЦСКА на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка. Следующий матч Премьер-лиги команда Владимира Федотова проведёт в субботу, 10 сентября. «Армейцы» будут принимать «Краснодар».