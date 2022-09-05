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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА отзаявил Мухина

 
05 Сентября 2022 • 16:58 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
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10.09 17:30

ЦСКА отзаявил полузащитника Максима Мухина. Информация размещена на официальном сайте Российской премьер-лиги в соответствующем разделе.

В то же время телеграм-канал «Инсайды от Карпа» сообщает, что «армейцы» просто собираются заявить Мухина по другому списку, как молодого футболиста.

20-летний Максим Мухин в сезоне 2022/2023 провёл за ЦСКА восемь матчей. Голов хавбек не забивал.

ЦСКА на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка. Следующий матч Премьер-лиги команда Владимира Федотова проведёт в субботу, 10 сентября. «Армейцы» будут принимать «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Максим Мухин
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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