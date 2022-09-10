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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Три пенальти для трёх голеадоров: ЦСКА перестрелял «Краснодар» и поравнялся с «Зенитом»

 
10 Сентября 2022 • 19:32 Комментировать (2)
ЦСКА Москва
4:1
Краснодар
окончен

ЦСКА принимал «Краснодар» в рамках девятого тура РПЛ.

Протокол игры  
ЦСКА Москва4:1Краснодар
(1:0) Карраскаль Хорхе30'  
(2:0) Чалов Фёдор45'  
  47'Рамирес Кристиан (2:1)
(3:1) Медина Хесус62'  
Акинфеев ИгорьВиллиан IIДивеев ИгорьЗайнутдинов БактиёрГайич Милан IIIЗделар Саша  37'Мендес ВикторМойзес Барбоза РобертоМедина Хесус 85' (Обляков Иван ( 85') Чалов Фёдор 74' (Ермаков Никита ( 74') Карраскаль Хорхе 74' (Гайч Адольфо ( 74'  89')
Запасные: Каптилович ДмитрийФукс БруноМухин МаксимБоков ДанилаЯковлев Владислав ГеннадьевичЛукин МатвейКучаев КонстантинТороп Владислав
Сафонов Матвей  29'Волков Сергей ЕвгеньевичКайо СилваБородин Сергей АлексеевичРамирес КристианКривцов Никита  36' 46' (Якимов Вячеслав ( 46'  67') Баньяц Михайло 46' (Ахметов Ильзат ( 46'  88') Сперцян ЭдуардИонов Алексей 70' (Башиесса Жоан ( 70'  84') Кордоба ДжонОлусегун Олакунле
Запасные: Самко ВладиславИсаенко ОлегАгкацев СтаниславСорокин ЕгорЛитвинов Вячеслав
10 сентября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

Видео

ЦСКА едва не увеличивает счет в матче (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
ЦСКА едва не увеличивает счет в матче (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Просмотр ВАР для разрешения спорного момента в штрафной (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Просмотр ВАР для разрешения спорного момента в штрафной (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:1. Гол Кристиана Рамиреса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
2:1. Гол Кристиана Рамиреса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
3:1. Гол Хесуса Медины с пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
3:1. Гол Хесуса Медины с пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Игра на выходе Сафонова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Игра на выходе Сафонова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
4:1. Гол Адольфо Гайча (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
4:1. Гол Адольфо Гайча (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Удар Чалова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Удар Чалова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Кайо взял мяч в руки во время игры (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Кайо взял мяч в руки во время игры (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Момент Карраскаля (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Момент Карраскаля (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:0. Гол Хорхе Карраскаля с пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:0. Гол Хорхе Карраскаля с пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

 

Сразу три противостояния Москвы и юга России приготовил нам девятый тур чемпионата России. И каждая игра претендовала на звание главной в туре. «Динамо» и «Сочи», подпирающие топ-3 разбирались вчера, «Ростов» Валерия Карпина и «Спартак» без Леонида Федуна сыграют завтра, в субботу состоялось главная игра тура, если судить по турнирной таблице. Перед началом игрового дня ЦСКА и «Краснодар» были главными преследователями «Зенита», дружно дополняли первую тройку.

Первый удар по мячу нанёс олимпийский чемпион Александр Легков и помчались. Правда, сразу мчаться команды не стали. ЦСКА постепенно прибрал инициативу, атаковал, а «Краснодар» решил сыграть от соперника. Разгонялись команды, разгонялись, чтобы после получаса игры выдать зрелище. В дебюте матча был момент только у Карраскаля: с 11-метровой отметки Хорхе бил после прострела Гайича, но пустил мяч над перекладиной.

Жара началась на 25-й минуте. Чалов пробросил мяч мимо Сафонова и упал в штрафной площади. Первый вердикт арбитра – жёлтая карточка за симуляцию. Но затем наступает пауза, видеоповтор, проходит пять минут и всё переворачивается. Теперь жёлтая карточка за этот же эпизод выписана Сафонову, а в ворота «быков» назначен пенальти, который с лёгкостью реализует Карраскаль. Хорхе разбросал по разным углам Сафонова и мяч – 1:0.

Дальше Матвей собрался и совершил шикарный сейв. Классно втроём разбежались «армейцы»: Мойзес прострелил, Чалов пропустил, Гайич расстреливал и уже видел гол, но из-под перекладины достал мяч Сафонов. К первому тайму арбитр и так добавил четыре минуты, но переиграли в итоге восемь, потому что Ионов с Мендесом пошли на мяч, вместе оказавшись на газоне. На повторе арбитр увидел нарушение со стороны Алексея, назначил второй пенальти, который вновь был реализован. На сей раз стандарт реализовал Фёдор Чалов – 2:0.

«Краснодар» не мог откладывать камбэк и не стал этого делать. На вторую половину матча на замену вышли Ахметов с Кривцовым, а уже через две минуты Рамирес шикарным ударом один гол отыграл. Кристиан подобрал вынос после углового, подработал мяч и метров с 25 пальнул аккурат в «шестёрку» - 2:1. Акинфеев тянулся в прыжке, но не достал. ЦСКА тоже взбодрился, поддавил, и заработал хет-трик по заработанным пенальти – Кайо сыграл рукой в противоборстве с Дивеевым.

Хесус Медина с первой попытки не реализовал пенальти (эпизод голевым ударом завершил Гайич, рано вбежавший в штрафную площадь), поэтому арбитр дал перебить пенальти и тут уже парагваец исправился – 3:1. И тут уже ЦСКА своего не упустил, продолжив играть с позиции силы. Медина отметился ещё одним опасным ударом, даже заставив вздрогнуть трибуны. Но мяч прошёл с внешней стороны, всколыхнув сетку. А гол с игры у «армейцев» всё-таки случился, Обляков пяткой остановил мяч и отдал на Гайча, Адольфо подработал и метров с 13 чётко пробил низом - 4:1.

Трёх пенальти хватило для победы, теперь ЦСКА стал главным преследователем «Зенита» и единолично занял вторую строчку. Пока у лидеров одинаковое количество очков, но завтра чемпион сыграет дома против «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар
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Комментарии (2)
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wertygaz
10 Сентября 2022 в 20:12
Краснодар топят.
White_Shark
10 Сентября 2022 в 20:10
С такой игрой защитников Краснодара в своей штрафной, я удивлен как Сафонов пока ещё не седой...
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окончен ЦСКА Москва 4:1 Краснодар 1.55 4.30 6.80
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