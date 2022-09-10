Три пенальти для трёх голеадоров: ЦСКА перестрелял «Краснодар» и поравнялся с «Зенитом»

ЦСКА принимал «Краснодар» в рамках девятого тура РПЛ.

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ЦСКА едва не увеличивает счет в матче (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Просмотр ВАР для разрешения спорного момента в штрафной (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:1. Гол Кристиана Рамиреса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 3:1. Гол Хесуса Медины с пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Игра на выходе Сафонова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 4:1. Гол Адольфо Гайча (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Удар Чалова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Кайо взял мяч в руки во время игры (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Момент Карраскаля (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:0. Гол Хорхе Карраскаля с пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Сразу три противостояния Москвы и юга России приготовил нам девятый тур чемпионата России. И каждая игра претендовала на звание главной в туре. «Динамо» и «Сочи», подпирающие топ-3 разбирались вчера, «Ростов» Валерия Карпина и «Спартак» без Леонида Федуна сыграют завтра, в субботу состоялось главная игра тура, если судить по турнирной таблице. Перед началом игрового дня ЦСКА и «Краснодар» были главными преследователями «Зенита», дружно дополняли первую тройку.

Первый удар по мячу нанёс олимпийский чемпион Александр Легков и помчались. Правда, сразу мчаться команды не стали. ЦСКА постепенно прибрал инициативу, атаковал, а «Краснодар» решил сыграть от соперника. Разгонялись команды, разгонялись, чтобы после получаса игры выдать зрелище. В дебюте матча был момент только у Карраскаля: с 11-метровой отметки Хорхе бил после прострела Гайича, но пустил мяч над перекладиной.

Жара началась на 25-й минуте. Чалов пробросил мяч мимо Сафонова и упал в штрафной площади. Первый вердикт арбитра – жёлтая карточка за симуляцию. Но затем наступает пауза, видеоповтор, проходит пять минут и всё переворачивается. Теперь жёлтая карточка за этот же эпизод выписана Сафонову, а в ворота «быков» назначен пенальти, который с лёгкостью реализует Карраскаль. Хорхе разбросал по разным углам Сафонова и мяч – 1:0.

Дальше Матвей собрался и совершил шикарный сейв. Классно втроём разбежались «армейцы»: Мойзес прострелил, Чалов пропустил, Гайич расстреливал и уже видел гол, но из-под перекладины достал мяч Сафонов. К первому тайму арбитр и так добавил четыре минуты, но переиграли в итоге восемь, потому что Ионов с Мендесом пошли на мяч, вместе оказавшись на газоне. На повторе арбитр увидел нарушение со стороны Алексея, назначил второй пенальти, который вновь был реализован. На сей раз стандарт реализовал Фёдор Чалов – 2:0.

«Краснодар» не мог откладывать камбэк и не стал этого делать. На вторую половину матча на замену вышли Ахметов с Кривцовым, а уже через две минуты Рамирес шикарным ударом один гол отыграл. Кристиан подобрал вынос после углового, подработал мяч и метров с 25 пальнул аккурат в «шестёрку» - 2:1. Акинфеев тянулся в прыжке, но не достал. ЦСКА тоже взбодрился, поддавил, и заработал хет-трик по заработанным пенальти – Кайо сыграл рукой в противоборстве с Дивеевым.

Хесус Медина с первой попытки не реализовал пенальти (эпизод голевым ударом завершил Гайич, рано вбежавший в штрафную площадь), поэтому арбитр дал перебить пенальти и тут уже парагваец исправился – 3:1. И тут уже ЦСКА своего не упустил, продолжив играть с позиции силы. Медина отметился ещё одним опасным ударом, даже заставив вздрогнуть трибуны. Но мяч прошёл с внешней стороны, всколыхнув сетку. А гол с игры у «армейцев» всё-таки случился, Обляков пяткой остановил мяч и отдал на Гайча, Адольфо подработал и метров с 13 чётко пробил низом - 4:1.

Трёх пенальти хватило для победы, теперь ЦСКА стал главным преследователем «Зенита» и единолично занял вторую строчку. Пока у лидеров одинаковое количество очков, но завтра чемпион сыграет дома против «Оренбурга».