Игнатьев назвал главного конкурента «Зенита» - это не «Спартак»

Известный российский специалист Борис Игнатьев в интервью «Известиям» высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

По его мнению, московский ЦСКА может составить достойную конкуренцию петербургскому «Зениту». Игнатьев считает именно «армейцев» главными соперниками «сине-бело-голубых» в споре за титул.

Ближайший поединок подопечные Владимира Федотова проведут на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» против «Краснодара». Встреча состоится в субботу, 10 сентября.

После восьми туров ЦСКА набрал 17 очков и отстает от лидирующего «Зенита» на три балла.