Титов дал прогноз на матч ЦСКА - «Краснодар»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался по поводу центрального матча девятого тура Премьер-лиги, в котором сойдутся столичный ЦСКА и «Краснодар».

«Склоняюсь к тому, что ЦСКА победит. Все-таки и обойма, и стартовый состав у команды Федотова выглядит солиднее. Здесь просто сыграю победу ЦСКА», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

«Армейцы» примут гостей из Краснодара на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 10 сентября. Начало – 17:30 по московскому времени.

После восьми туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, а «быки» располагаются на третьей строчке.