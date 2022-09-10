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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Титов дал прогноз на матч ЦСКА - «Краснодар»

 
10 Сентября 2022 • 10:07 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
1 1.65 X 4.10 2 5.00
Через 5 ч. 47 мин.

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался по поводу центрального матча девятого тура Премьер-лиги, в котором сойдутся столичный ЦСКА и «Краснодар».

«Склоняюсь к тому, что ЦСКА победит. Все-таки и обойма, и стартовый состав у команды Федотова выглядит солиднее. Здесь просто сыграю победу ЦСКА», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

«Армейцы» примут гостей из Краснодара на стадионе «ВЭБ Арена» в субботу, 10 сентября. Начало – 17:30 по московскому времени.

После восьми туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, а «быки» располагаются на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Егор Титов
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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10.09  15:00 Химки ... Крылья Советов
10.09  17:30 ЦСКА Москва ... Краснодар 1.65 4.10 5.00
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