​Акинфеев рассказал, когда плакал в последний раз

Не так давно Игорь Акинфеев признался, что иногда он может пустить слезу. Капитан ЦСКА в программе «Коммент.Шоу» рассказал о своей эмоциональности более подробно.

«Плакал ли я на концерте «Руки Вверх»? Нет. Я раньше смотрел, например, передачу «Пока все дома». Смотрел выпуски, по-моему, с Егором Титовым или Андреем Тихоновым. Всегда интересно смотреть истории людей, и я всегда пропускаю такие истории через себя. И у меня могут быть мокрые глаза.

Бывают и другие моменты: рождение ребёнка, чемпионство… Это какое-то счастье, это эмоциональная, жизненная история.

Когда я плакал в последний раз? Когда третий ребёнок у меня родился», - сказал Акинфеев.