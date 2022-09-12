Гришин: Гайч не выглядит безнадёжным, как было в прошлом сезоне

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин оценил игру форварда команды Адольфо Гайча.

«Чувствуется заряженность, когда выходит на замену. Старается проявить себя. Бьется, бежит, обыгрывает», — цитирует Гришина «Спорт-Экспресс».

Эксперт считает, что Гайч должен поблагодарить Ивана Облякова, который помог ему забить гол в ворота «Краснодара».

ЦСКА разгромил «быков» на своем поле в рамках матча 9-го тура Российской премьер-лиги со счетом 4:1.

В текущем сезоне 23-летний аргентинец провел пять матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и записал на свой счет одну результативную передачу.