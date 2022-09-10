Рамирес дальним ударом вернул интригу в матч с ЦСКА

Не успел начаться второй тайм матча девятого тура Премьер-лиги между ЦСКА и «Краснодаром», как на табло снова другие цифры. В самом начале второй части встречи Кристиан Рамирес из-за пределов штрафной площади прицельно поразил левый нижний угол ворот. Игорь Акинфеев мог сыграть получше в этом эпизоде. Счет стал 2:1 в пользу ЦСКА. Ранее Хорхе Карраскаль и Фёдор Чалов здорово пробивали с 11-метровой отметки.

В турнирной таблице команда Владимира Федотова делит первое место с «Зенитом», «Краснодар» третий с отставанием в три очка. У соперников есть почти целый тайм, чтобы решить судьбу матча в свою пользу.