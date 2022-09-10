Головин назвал Слуцкого самым важным тренером в своей жизни

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин поделился мнением о главном тренера «Рубина» Леониде Слуцком, с которым ранее работал вместе в ЦСКА.

Футболист признался, что Слуцкий оказал большое влияние на развитие его профессиональной карьеры, из-за чего Головин считает Леонида Викторовича самым важным тренером в своей жизни.

«Слуцкий уделил мне очень много времени, и большая заслуга в том, что у меня получилось уехать сюда, принадлежит ему. Смотрели, какие европейские команды мне подойдут…Очень много работал над тем, чтобы облегчить мне адаптацию в ЦСКА. Леонид Викторович рассказывал, что просил Березуцких, чтобы они просто со мной пытались заговорить — о чём угодно. Даже когда у них нет такого желания», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

Кроме того, Головин выразил сожаление вылетом «Рубина» в Первую лигу по итогам сезона 2021/2022. Футболист также признался, что продолжает часто общаться с главным тренером казанцев.

Головин выступал за ЦСКА в период с 2014 по 2018 год. Всего в составе «армейцев» полузащитник провёл 113 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.