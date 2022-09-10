«Краснодар» выбрал состав на игру с ЦСКА

В субботней программе девятого тура Российской премьер-лиги особняком стоит битва между ЦСКА и «Краснодаром». Эти команды после восьми туров по очкам делят второе место (по 17 баллов), отставая лишь от «Зенита» (20 очков).

Наставник краснодарских «быков» Александр Сторожук решил доверить место в стартовом составе своей команды таким игрокам: Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Сперцян, Кривцов, Баньяц, Кордоба, Олусегун.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех подробностях можно будет на страницах портала LiveResult, где пройдёт текстовая трансляция.