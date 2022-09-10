Федотов: «Понятно, что какая-то притирочка с Рошей должна произойти»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Естественно, состав. Нет Набабкина, сегодня появляется Роша. Пока для большинства болельщиков и любителей футбола это человек, рост которого метр 97 и всё.

- На самом деле, да. У Кирилла небольшой спазм. Поэтому дали ему немного передохнуть. Тем более, напряженный календарь. Выходит свежий футболист, Роша, метр 97. Сегодня будем знакомиться.

- То есть, пока не познакомились полноценно?

- Познакомились, конечно, провели недельную тренировочную сессию. Поближе друг друга узнали. Я думаю, пора.

- Для такой игры, как против «Краснодара», такого соперника это серьезная проблема - появление новичка именно в обороне?

- Он опытный футболист, во-первых, мы все нюансы, которые могут сегодня встретиться, мы проговорили, проиграли на тренировках, не вижу здесь никаких оснований. Понятно, что какая-то притирочка должна произойти. Тем не менее, у нас есть практика, когда люди выходили и с листа показывали яркий футбол. Здесь нужен надежный футбол в его исполнении.