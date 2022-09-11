Баньяц: Галицкий пожелал удачи «Краснодару» в следующих матчах

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц рассказал о словах президента клуба Сергея Галицкого после поражения от ЦСКА (1:4).

«Заходил ли Галицкий в раздевалку? Конечно, он поговорил с командой после игры. Сказал исключительно позитивные вещи», — цитирует слова Баньяца Sport 24.

Футболист отметил, что Галицкий пожелал удачи команде в предстоящих матчах и сказал, чтобы все наслаждались футболом.

Напомним, «Краснодар» крупно проиграл ЦСКА (1:4) в рамках матча 9-го тура Российской премьер-лиги. Отметим, что три гола «армейцы» забили с пенальти.

В следующем туре «быки» встретятся на своем поле с «Химками».