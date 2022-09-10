Набабкин пропустит матч с «Краснодаром»

В девятом туре российского чемпионата Премьер-лиги ЦСКА предстоит сразиться с «Краснодаром», однако в станет армейцев есть поетри - игру пропустит защитник Кирилл Набабкин. Главный медик московского клуба Эдуард Безуглов пояснил, по какой причине.

- Два дня назад у Кирилла Анатольевича Набакина возникли небольшие проблемы с мышечной тканью. Но никаких значимых проблем нет. Ожидаем, что к кубковой игре он будет готовиться со всеми, - цитирует Безуглова пресс-служба клуба.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» начнется в 17:30 по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.