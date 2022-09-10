​Кордоба выругался на тему судейства после двух голов ЦСКА с пенальти

В субботу в рамках девятого тура Российской премьер-лиги отношения на футбольном поле выясняют ЦСКА и «Краснодар». После первого тайма команда Владимира Федотова вела со счётом 2:0. Оба гола «армейцы» забили с пенальти – отличились Хорхе Карраскаль и Фёдор Чалов.

В перерыве в подтрибунном помещении свои эмоции не смог сдержать нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. Он сказал несколько ругательных фраз о судействе, будучи недовольным работой бригады Сергея Иванова.

Следить за игрой между ЦСКА и «Краснодаром» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.