В стане «Краснодара» грядет усиление, игроком клуба станет Жоау Баши - полузащитник португальского «Шавеша». Условия соглашения с 24-летним игроком, который в прошлом сезоне забил восемь голов за свою команду во второй лиге португальского чемпионата, к сожалению, пока что не сообщаются. Однако трансфер уже подтвердили в пресс-службе португальского клуба, который совсем недавно сенсационно обыграл лиссабонский «Спортинг».

- Да, сейчас уже могу вам сказать, что Баши станет игроком «Краснодара», все согласовано, - сообщили в пресс-службе клуба в беседе с корреспондентом «Евро-футбола».

Баши обладает двойным гражданством, он выступает за сборную Анголы.