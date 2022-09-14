Врач ЦСКА рассказал о состоянии травмированных игроков

Главный врач российской национальной команды и нынешний доктор столичного ЦСКА Эдуард Безуглов поделился информацией о состоянии травмированных игроков.
Напомним, что определенные проблемы выявлены у левого защитника команды Георгия Щенникова и молодого нападающего Егора Ушакова. «Последнюю неделю можно назвать штатной. Никаких больших проблем с составом, к счастью, у нас не было» - заявил врач в эфире канала «армейцев».
По его словам, оба футболиста вернутся к упражнениям с остальными игроками уже после кубкового поединка против екатеринбургского «Урала».
Напомним, что следующим соперником для ЦСКА станет столичное «Торпедо» в субботу, 17 сентября.
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