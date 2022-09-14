Врач ЦСКА рассказал о состоянии травмированных игроков

Главный врач российской национальной команды и нынешний доктор столичного ЦСКА Эдуард Безуглов поделился информацией о состоянии травмированных игроков.

Напомним, что определенные проблемы выявлены у левого защитника команды Георгия Щенникова и молодого нападающего Егора Ушакова. «Последнюю неделю можно назвать штатной. Никаких больших проблем с составом, к счастью, у нас не было» - заявил врач в эфире канала «армейцев».

По его словам, оба футболиста вернутся к упражнениям с остальными игроками уже после кубкового поединка против екатеринбургского «Урала».

Напомним, что следующим соперником для ЦСКА станет столичное «Торпедо» в субботу, 17 сентября.