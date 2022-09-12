Юран назвал две команды, которые разыграют чемпионство РПЛ

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран оценил шансы ЦСКА в борьбе с «Зенитом» за золотые медали РПЛ.

«Мое мнение — ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионский титул. Думаю, именно эти команды разыграют золотые медали», — заявил Юран в эфире телеканала «Матч ТВ».

При этом тренер отметил, что уровень игроков «Зенита» превосходит уровень футболистов ЦСКА.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка после девяти туров, а «красно-синие» расположились на второй строчке, отставая от санкт-петербургской команды на 3 зачетных балла.