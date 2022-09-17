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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ле Таллек: «Отличная победа!»

 
17 Сентября 2022 • 20:43 Комментировать
Торпедо Москва
1:0
ЦСКА Москва
окончен

В матче десятого тура чемпионата России московский ЦСКА неожиданно уступил в дерби другому московскому клубу - «Торпедо». Судьбу игры решил один-единственный гол. Полузащитник автозаводцев Дамьен Ле Таллек прокомментировал успех своего клуба, который стал для «Торпедо» первым в сезоне.

- Это отлично. Вчера мы здесь тренировались. Тренируемся здесь ежедневно. Прекрасно играть на этом стадионе. Очень хорошая атмосфера. Здесь мы чувствуем себя как дома, - цитирует игрока издание «Спорт-экспресс».

В следующем, одиннадцатом туре российской Премьер-лиги «Торпедо» сыграет в гостях с «Химками».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Торпедо Москва Дамьен Ле Таллек
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окончен Торпедо Москва 1:0 ЦСКА Москва
окончен Ростов 2:1 Крылья Советов 1.95 3.65 3.85
окончен Динамо Москва 0:2 Зенит
18.09  14:00 Пари НН ... Оренбург 2.18 3.45 3.40
18.09  16:30 Сочи ... Факел 1.47 4.80 6.80
18.09  16:30 Краснодар ... Химки 1.66 4.30 5.00
18.09  19:00 Спартак Москва ... Локомотив Москва 1.84 3.75 4.40
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