Ле Таллек: «Отличная победа!»

В матче десятого тура чемпионата России московский ЦСКА неожиданно уступил в дерби другому московскому клубу - «Торпедо». Судьбу игры решил один-единственный гол. Полузащитник автозаводцев Дамьен Ле Таллек прокомментировал успех своего клуба, который стал для «Торпедо» первым в сезоне.

- Это отлично. Вчера мы здесь тренировались. Тренируемся здесь ежедневно. Прекрасно играть на этом стадионе. Очень хорошая атмосфера. Здесь мы чувствуем себя как дома, - цитирует игрока издание «Спорт-экспресс».

В следующем, одиннадцатом туре российской Премьер-лиги «Торпедо» сыграет в гостях с «Химками».