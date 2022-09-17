Зделар высказался о борьбе за чемпионство после поражения от «Торпедо»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал поражение от «Торпедо» (0:1) в матче 10-го тура РПЛ.

«Конечно, поражение осложнило борьбу за чемпионство. Мы прекрасно понимали, что если выиграем, то, возможно, возглавили бы турнирную таблицу», — передает слова Зделара «Чемпионат».

Игрок добавил, что уже поздно говорить об этом, сейчас необходимо продолжать тренироваться и двигаться вперед. К следующим матчам нужно лучше готовиться, сказал Зделар.

На данный момент ЦСКА сохраняет за собой вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 20 очков после десяти матчей.