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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дивееву нужно обследование перед матчем сборной России

 
17 Сентября 2022 • 13:50 Комментировать
Торпедо Москва
1:0
ЦСКА Москва
2-й тайм

Врач национальной команды России и столичного ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал готовность Игоря Дивеева накануне матча Премьер-лиги с «Торпедо».

«Вчера у Игоря Дивеева возникли небольшие проблемы, которые не помешают ему принять участие в игре. После матча будет организовано дополнительное обследование», – рассказал работник «армейцев» пресс-службе клуба. Безуглов также отметил, что по результатам осмотра станет ясно, отправится ли Игорь в Бишкек на игру сборной России против Киргизии.

Напомним, что международная товарищеская встреча пройдет 24 сентября, а поединок Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Торпедо» начнется в 14:00 по московскому времени 17 сентября.

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Сборная России Игорь Дивеев
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ТОРПЕДО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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