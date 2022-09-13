Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «армейцев» над «Краснодаром» и поделился мнением о составе клуба.

«Игра с «Краснодаром» очень понравилась. То, что сделали с ЦСКА в межсезонье, даёт свои плоды. Команда укрепилась. Очень грамотно все сделали. И Чалов заблистал, приятно смотреть стало. Он возмужал и стал играть в комбинационный футбол. Здорово, что он поиграл в Швейцарии и понял, что это такое. Так что команда мне понравилась. Оборона здорово смотрится, полузащита вообще выше всяких похвал. Так что мы создадим здоровую конкуренцию «Зениту». И мы их обыграем обязательно в домашнем матче.

Состав у ЦСКА сейчас намного сильнее, чем у «Зенита». Это несомненно. По линиям если брать. Оборона главное, а она стала действовать грамотно. А с Акинфеевым все в порядке. Сейчас и Дивеев хорошо играет, и Виллиан Роша есть, и Милан Гайич. Серб вообще очень сильный парень. Он играет без фолов, а это очень важно. Он не создаёт опасность. А те, кто косят по ногам и толкают в спину, идиоты. Так что ЦСКА мне нравится сейчас. Такой хорошей команды я давно не видел», - сказал Пономарёв.