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Зделар: «Скоро буду говорить только на русском с вами»

 
13 Сентября 2022 • 05:38 Комментировать
Торпедо Москва
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ЦСКА Москва
17.09 14:00

Сербский полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар пообещал в максимально кратчайшие сроки выучить русский язык. Он, по словам игрока, очень нравится ему.

Зделар присоединился к ЦСКА в июле текущего года, ранее он защищал цвета белградского «Партизана». Привлекался для выступлений в сербской сборной, проведя в ее составе три матча, в том числе и против российской сборной в 2016 году.

- Сложен ли язык для меня? Вообще нет. Уже понимаю слова тренера и партнеров по команде. И да, на русском знаю не только плохие слова. Вот увидите, через несколько месяцев буду говорить с вами на русском языке, - цитирует Зделара Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Саша Зделар
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