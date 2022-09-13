Зделар: «Скоро буду говорить только на русском с вами»

Сербский полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар пообещал в максимально кратчайшие сроки выучить русский язык. Он, по словам игрока, очень нравится ему.

Зделар присоединился к ЦСКА в июле текущего года, ранее он защищал цвета белградского «Партизана». Привлекался для выступлений в сербской сборной, проведя в ее составе три матча, в том числе и против российской сборной в 2016 году.

- Сложен ли язык для меня? Вообще нет. Уже понимаю слова тренера и партнеров по команде. И да, на русском знаю не только плохие слова. Вот увидите, через несколько месяцев буду говорить с вами на русском языке, - цитирует Зделара Sport24.