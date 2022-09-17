Ботнарь рассказал о сроках своего восстановления после травмы крестообразных связок

Голкипер московского «Торпедо» Виталий Ботнарь рассказал, как он себя чувствует после операции, а также поделился информацией о сроках своего восстановления.

«Самочувствие у меня прекрасное. Когда ждать моего возвращения? В марте, а так в общую группу я выйду в конце ноября», - сказал Ботнарь в интервью «Спорт-Экспрессу».

Виталий Ботнарь получил травму крестообразных связок 14 августа в матче 5-го тура РПЛ против «Оренбурга» и был вынужден досрочно покинуть поле. Место в воротах «Торпедо» занял его дублёр Александр Довбня.

В конце августа Ботнарь был успешно прооперирован в Риме.