Геркус оценил работу тренерского штаба «Торпедо»

Илья Геркус, занимающий руководящий пост в московском «Торпедо», оценил работу нынешнего тренерского штаба команды.

«Мы довольны тренерским штабом и той работой, которую сейчас показывают тренеры. Поддерживаем их на 100%. Мы одна команда», - приводит слова президента клуба «Чемпионат».

«Торпедо» неудачно стартовало в нынешнем розыгрыше чемпионата России, набрав всего четыре балла после десяти проведенных туров. Команда замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги.

В последнем матче аутсайдер смог серьезно удивить, одержав минимальную победу над московским ЦСКА со счетом 1:0.