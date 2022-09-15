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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хомуха: Российские тренеры лучше иностранцев в некоторых моментах

 
15 Сентября 2022 • 14:24 Комментировать
Торпедо Москва
...
ЦСКА Москва
17.09 14:00

Главный тренер «Калуги» Дмитрий Хомуха прокомментировал работу российских специалистов в РПЛ.

«Меня воодушевляют примеры некоторых коллег. Первые три места в чемпионате занимают российские тренеры — Семак, Федотов, Карпин», — приводит слова Хомухи «Чемпионат».

По мнению тренера, российские наставники показывают, что они не только не уступают иностранцам, но и превосходят их в каких-то моментах.  

Напомним, что после 9-го тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. Вторую строчку занимает ЦСКА с 20 очками, а замыкает тройку «Ростов», имея в своем активе 19 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сергей Семак Дмитрий Хомуха Владимир Федотов
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