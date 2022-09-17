ЦСКА назвал стартовый состав на дерби с «Торпедо»

В рамках десятого тура чемпионата России состоится московское дерби – «Торпедо» на стадионе «Лужники» примет ЦСКА. Тренерские штабы определились со стартовыми составами команд на предстоящую встречу.

С первых минут за «автозаводцев» сыграют: Бабурин, Самсонов, Смольников, Кутепов, Шапич, ле Таллек, Эркинов, Каймаков, Савич, Лебеденко, Караев.

Главный тренер «армейцев» Владимир Федотов сделал ставку на следующих игроков: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Медина, Карраскаль, Мендес, Чалов.

Стартовый свисток на «Лужниках» прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Перед дерби «Торпедо» замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги, а ЦСКА располагается на второй строчке.