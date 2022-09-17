Бубнов: «Очень болезненное поражение»

В матче десятого тура чемпионата России московский ЦСКА неожиданно уступил в дерби другому московскому клубу - «Торпедо». Судьбу игры решил один-единственный гол. Ситуацию прокомментировал известный эксперт, в прошлом выступавший за сборную СССР и московский «Спартак» - Александр Бубнов.

- Это, конечно, абсолютная сенсация. Похоже, ЦСКА просто не ожидал от «Торпедо» такой организованной игры в обороне. В принципе, так автозаводцы играли и против «Зенита», но там они не забили. Это поражение для армейцев крайне болезненное, - цитирует слова Бубнова Sportbox.ru

В следующем, одиннадцатом туре РПЛ ЦСКА сыграет в гостях с «Химками».