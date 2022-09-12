Гришин — о Гайиче и Мойзесе: «Эти покупки — в точку!»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал игру новичков «красно-синих» Милана Гайича и Мойзеса.

«И эти покупки — в точку! Оба выносливые, в каждом матче выполняют громадный объем работы, здорово подключаются к атаке. Их фланговые подачи всегда опасны», — цитирует Гришина «Спорт-Экспресс».

Гайич в текущем сезоне принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

Мойзес провел шесть игр в Российской премьер-лиге и сделал один ассист.

После девяти туров ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 20 очков.