Шапич рассказал, что в «Торпедо» его сравнивают со штангой

Защитник «Торпедо» Стефан Шапич высказался после победы над ЦСКА (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«Победа крайне важна для нас, и мы хотим продолжать в том же духе. Я сербский Питер Крауч? В «Торпедо» ходят разные шуточки на тему моего роста. Например, сравнивают со штангой», — приводит слова ШапичаSport 24.

При этом футболист отметил, что против него не сложно играть в атаке, если защитники соперника играют качественно.

В текущем сезоне Шапич забил один мяч в трех играх с учетом всех турниров.

«Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе четыре очка после десяти туров.