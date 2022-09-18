«Обалдеть, это сенсация»: Мостовой отреагировал на поражение ЦСКА

Бывший игрок сборной России и столичного «Спартака» Александр Мостовой высказался о результате поединка между «Торпедо» и ЦСКА в рамках десятого тура Премьер-лиги. «Автозаводцы» неожиданно обыграли команду Владимира Федотова со счетом 1:0.

«Обалдеть, это сенсация. Максимум, что я предполагал - это то, что «Торпедо» может отнять у ЦСКА очки после победы в Кубке. ЦСКА вроде бы отдыхал. Я удивлен», - приводит слова эксперта «Чемпионат».

Вчерашняя победа стала для «Торпедо» первой в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. Несмотря на это, команда не смогла подняться с последнего места. Что касается ЦСКА, то подопечные Федотова опустились на третью строчку, пропустив вперед «Ростов».