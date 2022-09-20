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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Геркус оценил старт «Торпедо» в РПЛ

 
20 Сентября 2022 • 10:25 Комментировать
Торпедо Москва
1:0
ЦСКА Москва
окончен

Футбольный функционер Илья Геркус, занимающий пост президента московского «Торпедо», высказался о старте команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Старт для «Торпедо» получился сложным. У нас не получились те результаты, на которые мы рассчитывали. Старт не удался», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-экспресса».

В последнем матче «Торпедо» преподнесло громкую сенсацию, победив на своем поле московский ЦСКА со счетом 1:0. Несмотря на этот успех, «автозаводцы» с четырьмя очками продолжают замыкать турнирную таблицу Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Геркус
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