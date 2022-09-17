Пономарёв: Даже выделить некого из состава ЦСКА в матче с «Торпедо»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о поражении «армейцев» от «Торпедо».

«Чувствовалось, что команда безответственно подошла к игре. Пропустили всего один мяч и стали торопиться, а торопливость нужна только при ловле блох», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в составе ЦСКА некого выделить после игры с «Торпедо». При этом «автозаводцы» очень дисциплинированно провели матч.

«Торпедо» одержало победу над «армейским» клубом во встрече 10-го тура Российской премьер-лиги со счетом 1:0, но этот результат не позволил «черно-белым» уйти с последней строчки в турнирной таблице. ЦСКА пока сохраняет за собой второе место.