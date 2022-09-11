Костылёв: Обляков не в состоянии стать ведущим игроком ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылёв оценил шансы полузащитника «армейцев» Ивана Облякова стать ключевым игроком команды.

«У него есть хорошие качества, но Обляков — далеко не большой мастер. В хорошей компании может не испортить. На мой взгляд, стать ведущим игроком он просто не в состоянии», — заявил Костылёв «РБ Спорту».

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу. Действующий трудовой договор Облякова с ЦСКА рассчитан до 2027 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.