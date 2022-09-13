​Стало известно, когда Щенников вернётся в общую группу

Защитник ЦСКА Георгий Щенников в последний раз проходил в заявку команды на матч ещё 23 июля. С тех пор 31-летний футболист лечится от травмы. О состоянии своего клиента высказался агент Сергей Пушкин.

«На этой неделе он вернётся в общую группу - сегодня, завтра или послезавтра», - высказался Пушкин, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

По словам Пушкина, Георгий Щенников может быть готов сыграть на ближайших выходных. ЦСКА 17 сентября ждёт дерби с «Торпедо» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги.

После девяти игровых дней ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России.