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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стало известно, когда Щенников вернётся в общую группу

 
13 Сентября 2022 • 15:31 Комментировать
Торпедо Москва
...
ЦСКА Москва
17.09 14:00

Защитник ЦСКА Георгий Щенников в последний раз проходил в заявку команды на матч ещё 23 июля. С тех пор 31-летний футболист лечится от травмы. О состоянии своего клиента высказался агент Сергей Пушкин.

«На этой неделе он вернётся в общую группу - сегодня, завтра или послезавтра», - высказался Пушкин, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

По словам Пушкина, Георгий Щенников может быть готов сыграть на ближайших выходных. ЦСКА 17 сентября ждёт дерби с «Торпедо» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги.

После девяти игровых дней ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Георгий Щенников
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ТОРПЕДО МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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